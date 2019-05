Tria insiste: meglio aumento Iva e puntare su taglio Irpef

Titta Ferraro 21 maggio 2019 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Ilministro dell'Economia, Giovanni Tria, insiste sulla necessità per l'Italia di una ricomposizione del prelievo fiscale accentuandolo di più sulle imposte indirette, come l'Iva, per alleggerire l'Irpef sulle persone fisiche. "E' una mia posizione scientifica - puntualizza il numero uno di via XX Settembre, intervenuto oggi alla trasmissione Agorà su Rai 3- una opinione sulla composizione del prelievo fiscale, per cui è meglio avere più imposte indirette, come l'Iva, e meno dirette come l'Irpef".