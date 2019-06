Tria a Londra: "Obiettivo del governo è aumentare gli investimenti pubblici per stimolare la crescita"

Alessandra Caparello 18 giugno 2019 - 15:50

MILANO (Finanza.com)

Il ministro dell’economia Giovanni Tria da Londra rassicura gli investitori che l'obiettivo principale del governo è quello di aumentare gli investimenti pubblici per stimolare la crescita. "Stiamo esaminando se possiamo evitare di aumentare le tasse con misure alternative dal lato del taglio delle spese" ha detto Tria a Londra.“Tutti sanno che l’Italia è in una situazione macroeconomica che non è molto buona”, ha osservato il ministro ma “il rispetto delle regole sarà assicurato dall’aggiustamento di bilancio di fine giugno”. Il titolare del dicastero di via XX Settembre ha poi sottolineato come l’aggiustamento di bilancio “non richiede misure addizionali perché a legislazione invariata i livelli di deficit saranno molto più bassi di quelli previsti alcuni mesi fa”, secondo quanto “risulta dai monitoraggi della finanza pubblica negli ultimi sei mesi”. In merito alla manovra, ha proseguito il ministro, “il Parlamento ci ha chiesto di raggiungere gli obiettivi di deficit non con maggiori tasse ma con meno spese“. Sull’aumento Iva infine ha sottolineato che “Nel Def c’è un incremento Iva deciso per legge, bisogna fare una nuova norma che arriverà con la legge di bilancio 2020 – ha aggiunto Tria– C’è un impegno del governo a sostituire l’incremento di tasse con tagli di spesa. Questa è l’indicazione di policy. Il parlamento ha approvato una risoluzione che impegna a non aumentare le tasse senza aumenti di deficit”.