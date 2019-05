Tria: "Su Italia stime dell'Ocse sono le più basse in circolazione"

Alessandra Caparello 22 maggio 2019 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

L’OCSE vede una crescita zero per il Pil italiano nel 2019 ma secondo il ministro Giovasnni Tria si tratta delle stime più basse in circolazione. “Oggi sono usciti nuovi dati (Istat, ndr) e la previsione è che non sarà lo zero, ma +0,3". “Considerando che ogni mese queste previsioni vengono corrette al rialzo, io sono ottimista", ha sottolineato Tria. “La stessa Ocse qualche mese fa” ha ricordato il ministro “prevedeva per l'Italia un calo del Pil dello 0,2, oggi prevede zero". Quindi, "le correzioni sono mese dopo mese verso l'altro, come l'anno scorso erano mese dopo mese verso il basso. Siamo sulla buona strada", ha concluso.