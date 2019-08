Trevi vola in avvio in Borsa: famiglia Trevisani presenta ipotesi manovra finanziaria

Daniela La Cava 23 agosto 2019 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Trevi corre in Borsa nei primi minuti di contrattazioni, con il titolo che dopo essere stato sospeso per eccesso di rialzo viaggia ora a 0,257 euro (+5,54%). Ieri il consiglio di amministrazione di Trevi-Finanziaria ha comunicato di avere preso atto "della comunicazione pervenuta dai membri della Famiglia Trevisani, in proprio e nella qualità di azionisti indiretti del socio Trevi Holding, con la quale gli stessi hanno presentato un’ipotesi di adesione agli accordi sottoscritti il 5 agosto 2019 per la realizzazione della manovra finanziaria nonché di risoluzione dei contrasti e delle controversie giudiziarie nel frattempo insorte, subordinatamente all'accettazione di alcune condizioni".Il cda della società romagnola - prosegue la nota - ha valutato positivamente l’iniziativa e dato mandato al CRO Sergio Iasi per le opportune valutazioni e per approfondirne le concrete possibilità di realizzazione, ai fini di una eventuale successiva sottoposizione di una proposta definitiva al consiglio stesso.Infine la società comunica che l'accordo di ristrutturazione è stato depositato l’8 agosto scorso presso il Tribunale di Forlì competente per l’omologazione.