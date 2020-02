Trevi, vinte commesse per 86 milioni in Norvegia e Usa

Valeria Panigada 11 febbraio 2020 - 12:11

Trevi si è aggiudicata nuovi lavori nel settore Costruzioni & Infrastrutture in Norvegia e negli Stati Uniti per complessivi 86 milioni di euro. Nel dettaglio, in Norvegia il gruppo dovrà realizzare le opere di fondazione per il nuovo tunnel ferroviario di Drammen mentre negli Stati Uniti ha acquisito due ulteriori incarichi per la messa in sicurezza della diga di Herbert Hoover in Florida e per le fondazioni del nuovo quartier generale della Foundation Medicine a Boston. Altri progetti minori sono stati acquisiti in Nigeria, Argentina, Colombia e Arabia Saudita facendo attestare il portafoglio ordini a 440 milioni di euro.“Seppure sia da pochi mesi che siamo impegnati nel rilancio del Gruppo Trevi, questi primi, concreti, segnali confermano che la svolta impressa al gruppo sta iniziando a dare i risultati sperati - ha commentato l’amministratore delegato, Giuseppe Caselli - per il rilancio puntiamo sul core business delle fondazioni e sugli oltre 60 anni di esperienza e capacità tecnologica".