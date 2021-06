Trevi: stasera CDA per approvare una nuova manovra finanziaria

Alessandra Caparello 30 giugno 2021 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

Secondo Il Messaggero, questa sera si dovrebbe tenere un CDA di Trevi, finalizzato a varare una nuova manovra finanziaria da 130-150 milioni complessivi per far fronte alle difficolta finanziarie della società. In particolare, secondo Equita Sim, la manovra prevedrebbe la a conversione di 100 milioni di debito bancario in equity, un aumento di capitale da 30-50 milioni che dovrebbe essere garantito dai due azionisti FSI Investimenti e Polaris Capital. È inoltre prevista la firma di un accordo di standstill con le banche da una durata di 6 mesi, con le stesse banche che avrebbero richiesto a Trevi la definizione di un nuovo piano di ristrutturazione da presentare al tribunale con una nuova asseverazione. Preliminarmente, sulla base delle stime di piano pubblicate dalla società lo scorso 25 aprile, la manovra permetterebbe di ridurre il ND/EBITDA adj 2021 da 5.1x a 2.7x-2.3x. come ricorda Equita