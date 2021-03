Trevi: ok alla cooptazione dell'ing. Sabato, in carica sino alla prossima assemblea

Alessandra Caparello 3 marzo 2021 - 09:54

MILANO (Finanza.com)

Trevi ha deliberato la cooptazione dell’ing. Tommaso Sabato quale consigliere non indipendente e non esecutivo della Società in sostituzione del dimissionario ing. Luca Caviglia (si veda in proposito il comunicato emesso lo scorso 24 febbraio e disponibile sul sito Internet della Società, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa).L’ing. Sabato resterà in carica sino alla prossima assemblea.