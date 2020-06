Trevi inarrestabile in Borsa (+11%) dopo parole presidente Webuild

Redazione Finanza 29 giugno 2020 - 15:04

Fuori dal paniere principale corre Trevi Finanziaria, che balza di quasi l'11% a quota 0,0272 euro (massimo intraday a 0,0276 euro) in scia alla recente intervista su Corriere Economia del presidente di Webuild, Donato Iacovone. In particolare, Iacovone si è focalizzato sulla ripartenza delle opere infrastrutturali e sul Progetto Italia.Su quest'ultimo punto ha dichiarato che "Progetto Italia è un'operazione di consolidamento del settore delle costruzioni e per questo anche Trevi è una delle possibilità ma occorre la volontà di entrambe le parti e che il deal crei valore identificando le eventuali sinergie dall’integrazione". "Per quanto riguarda Progetto Italia, le indicazioni del presidente Iacovone sono coerenti con le nostre attese che prevedono l`ingresso di Webuild in Astaldi entro ottobre 2020 mentre su Trevi continuiamo a ritenere più probabile una partnership commerciale con Webuild soprattutto per le commesse italiane piuttosto che un`acquisizione", commentano gli analisti di Equita.