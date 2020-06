Trevi continua il rally a Piazza Affari

Redazione Finanza 8 giugno 2020 - 17:16

MILANO (Finanza.com)

Inizio d'ottava brillante per Trevi che continua il suo rally a Piazza Affari, con i titoli che sono stati stoppati anche oggi in asta di volatilità con un aumento di quasi il 20% a 0,0335 euro. Il titolo ha corso molto nelle ultime sedute (passando da 0,010 euro registrato in chiusura lo scorso 28 maggio a 0,034 euro circa di oggi). Ad accendere la corsa rialzista a inizio giugno la notizia della conclusione con successo dell'aumento di capitale di quasi 151 milioni di euro, ma anche le indicazioni contenute nei conti 2019. In particolare, la perdita si è attestata a 75,8 milioni di euro in miglioramento rispetto al rosso di un anno fa pari a 143,4 milioni.