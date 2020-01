Trevi: Corte d'appello Bologna omologa accordo ristrutturazione dopo reclami

Daniela La Cava 21 gennaio 2020 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

La Corte d’Appello di Bologna ha accolto i reclami contro i provvedimenti del Tribunale di Forlì di rigetto dell’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto lo scorso 5 agosto 2019 richiesti da Trevifin, e dalle controllate Trevi e Soilmec, "ritenendo fondate le ragioni addotte dalle società reclamanti, e ha pertanto omologato l’accordo stesso". Lo rende noto Trevi - Finanziaria Industriale in un comunicato nel quale indica che "si è già attivata per perfezionare tutte le operazioni previste dall’accordo di ristrutturazione nel più breve tempo possibile, inclusa la vendita della divisione Oil&Gas al gruppo indiano Meil e l’esecuzione dell’aumento di capitale". Treevi sottolinea "l’estrema importanza del risultato raggiunto, che rappresenta un passo fondamentale verso il rilancio del Gruppo Trevi".A Piazza Affari Trevi è schizzata al rialzo ed è entrata in asta di volatilità (il titolo si è spinto fino a 18,16 euro, con un rialzo di quasi il 14%).