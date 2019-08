Trenitalia Uk e FirstGroup vincono gara per la West Coast inglese

Valeria Panigada 14 agosto 2019 - 09:00

MILANO (Finanza.com)

Trenitalia Uk, società controllata al 100% da Trenitalia (Gruppo FS Italiane), e FirstGroup si sono aggiudicati la gara per la West Coast inglese, che comprende i collegamenti intercity fra Londra, Manchester, Chester, Liverpool, Preston, Edimburgo e Glasgow, oltre allo sviluppo e l’introduzione a partire dal 2026 dei nuovi servizi sulla nuova linea ad alta velocità da Londra a Birmingham.La nuova partnership prevede l’ammodernamento dell’intera flotta di 56 treni pendolino con 25.000 nuovi posti per i passeggeri. Entro il 2022 verranno inoltre offerti più di 260 servizi aggiuntivi alla settimana introducendo 10 nuovi treni elettrici e 13 treni bi-modali, anche in sostituzione dei diesel ancora utilizzati con una riduzione delle emissioni di CO2 del 61%. Inoltre, verranno installati, nelle stazioni e nei depositi, al fine di ridurre l’impatto ambientale, pannelli solari e sistemi di condizionamento ad alta efficienza energetica. La linea ad alta velocità, una volta completata, collegherà circa 30 milioni di persone, e favorirà la crescita economica del paese con viaggi più veloci tra Nord e Sud della Gran Bretagna.