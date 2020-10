TrenDevice debutta domani su AIM Italia. Raccolta finale di 2,7 milioni di euro

Alessandra Caparello 26 ottobre 2020 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

Debutta domani, martedì 27 ottobre su AIM Italia Trendevice spa, player italiani nell’economia circolare, attivo nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta che si propone come instant buyer effettuando il ritiro gratuito a domicilio da privati e aziende.L’azienda ha comunicato che in data odierna Borsa Italiana ha pubblicato l’Avviso relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant TrenDevice sul mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. La Società ha altresì emesso 3.774.586 warrant (ISIN IT0005422966), di cui 3.333.999 warrant da assegnarsi gratuitamente e in via automatica ai sottoscrittori delle azioni nell’ambito del Collocamento e 440.587 warrant da assegnarsi gratuitamente e in via automatica agli azionisti che hanno sottoscritto l’aumento di capitale in crowdfunding deliberato dall’assemblea della Società in data 11 giugno 2019. La Società ha determinato in Euro 0,81 per azione il prezzo delle azioni ordinarie offerte nell’ambito del Collocamento. Nel processo di quotazione, TrenDevice è assistita da EnVent Capital Markets quale Nomad, Global Coordinator e Research Provider dell’operazione, Pedersoli Studio Legale agisce come sole legal e tax advisor, BDO quale società di revisione, PTSCLAS quale consulente per i dati extracontabili, Directa SIM in qualità di collocatore on-line e retail, Ginini Antipode in qualità di financial advisor e Spriano Communication agisce in qualità di Advisor per la Comunicazione. Gli aspetti notarili dell’operazione sono curati dallo Studio Zabban, Notari, Rampolla & Associati.