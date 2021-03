TrenDevice: accordo su prodotti assicurativi con Net Insurance e Mansutti

Daniela La Cava 15 marzo 2021 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

TrenDevice, uno dei principali player italiani attivo nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, ha stretto un accordo con Net Insurance e Mansutti per la vendita di prodotti assicurativi a corredo dell'offerta di device ricondizionati. Grazie all'accordo con Mansutti, TrenDevice potrà integrare la propria offerta, online e in store, con soluzioni assicurative per la protezione dei device ricondizionati contro danni e furti; il tutto, con un prodotto assicurativo smart acquistabile al 100% su canali digitali offerto da Net Insurance.TrenDevice è l’unica azienda del suo settore, in tutta Europa, ad essere quotata in Borsa. Nella nota odierna si legge che il suo modello di business nel 2020 ha contribuito a tagliare le emissioni di Co2 nell’ambiente per oltre 1.500 tonnellate stimate, in crescita del +49% rispetto al risultato del 2019.