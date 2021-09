Trawell Co: controllata Wrapping Service vince gara all'aeroporto internazionale di Yakutsk in Siberia

Daniela La Cava 10 settembre 2021 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

TraWell Co, azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, rintracciamento e deposito bagagli, comunica che la controllata Wrapping Service si è aggiudicata la gara per la fornitura per i prossimi 3 anni della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’aeroporto internazionale di Yakutsk, uno degli aeroporti più importanti della Siberia. L’aeroporto internazionale di Yakutsk ha registrato nel 2019 circa 1 milione di passeggeri.