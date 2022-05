Trawell (+3,9%) a Piazza Affari, vinta gara all'aeroporto di Praga per 7 anni

Redazione Finanza 27 maggio 2022 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

Scambi in deciso rialzo per Trawell a Piazza Affari, dove avanza di quasi il 4% a 6,40 euro (+18% le performance a 1 mese). A sostenere il titolo la notizia che la controllata Safe Bag Czech Republic si è aggiudicata la gara per la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l’aeroporto internazionale di Praga in Repubblica Ceca per 7 anni a partire da giugno 2022. L’aeroporto di Praga, il più importante scalo dell’Est Europa, nel 2019 ha gestito un traffico di 17,8 milioni di passeggeri, tutti internazionali.