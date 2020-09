Trattative Atlantia-Cdp su Autostrade, Gualtieri: 'Piena fiducia da governo in Cassa depositi e prestiti'

Laura Naka Antonelli 3 settembre 2020 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

"Stiamo parlando di un negoziato che è in corso, che Cdp sta svolgendo con la piena fiducia dal parte del governo e nel rispetto della sua autonomia". Così il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, nel corso di un'audizione alla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cdp, sulle trattative in corso tra Atlantia e CdP in merito al futuro di Autostrade (ASPI)."Seguo con grande attenzione, ma con grande rispetto dell'autonomia di Cdp e di tutti gli attori in campo", ha sottolineato il titolare del Tesoro parlando di "forte apprezzamento per il lavoro del management di Cassa Depositi e Prestiti".