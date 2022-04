Trasporti e il futuro dell'elettrico: Giovannini, partire da "percezione che automotive è più ampio di automobile"

Daniela La Cava 22 aprile 2022 - 15:14

MILANO (Finanza.com)

"In primo luogo, dobbiamo avere la percezione e la consapevolezza che automotive è più ampio del concetto di automobile e avremmo bisogno di produrre molti più veicoli e autobus elettrici. Ed è su questo punto che anche in sede di Pnrr abbiamo investito risorse, proprio per avere una produzione nazionale". Lo ha dichiarato Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nel corso del suo intervento durante l'appuntamento dedicato alla transizione energetica "Electric Days 2022"."E' evidente che la catena di fornitura delle auto elettriche è più ristretta e dobbiamo dare alternative ai lavoratori come produttori e come acquirenti, ma ci sono due elementi da considerare: far evolvere le strutture di ricariche a prezzi accessibili e dobbiamo immaginare che il mercato elettrico non sia fatto solo da auto di prima mano ma anche usate", ha aggiunto il ministro.