Transizione energetica e idrogeno verde: Fondo Italiano d’Investimento con Fitec entra in Friem

Redazione Finanza 19 aprile 2022 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

Fondo Italiano d’Investimento sgr, attraverso il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita (Fitec), investe in Friem uno dei protagonisti della produzione di tecnologia per transizione energetica, con un ruolo nella filiera della produzione dell’idrogeno verde. Nel dettaglio, Fitec entra con una quota di minoranza, attraverso un aumento di capitale riservato di oltre sette milioni di Euro per accelerare crescita e investimenti. Tra i principali clienti di Friem figurano alcuni big gruppi industriali italiani ed esteri tra cui De Nora, Enel ed Eni, oltre ad Alcoa, ThyssenKrupp e Glencore.