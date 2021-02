Transizione energetica: Tikehau Capital raccoglie oltre 1 miliardo di euro

Alessandra Caparello 24 febbraio 2021 - 11:03

Oltre 1 miliardo di euro raccolto da Tikehau Capital per la strategia di Private Equity dedicata alla transizione energetica tramite il fondo T2. La strategia di investimento del fondo T2 Energy Transition ha già investito 440 milioni di euro in PMI specializzate nella generazione di clean energy, nella mobilità a bassi livelli di emissioni e nell’efficienza energetica.Le aziende presenti nel portafoglio del fondo T2 hanno già fornito beni e servizi che, nel corso del loro ciclo di vita, consentiranno di evitare l’emissione di un milione di tonnellate di CO2. Mathieu Chabran, co-founder di Tikehau Capital, ha affermato: “La mission della nostra piattaforma focalizzata sulla transizione energetica è di effettuare investimenti di private equity in aziende profittevoli in questo settore, offrendo loro un forte stimolo affinché possano ridurre immediatamente le emissioni di gas serra. In linea con il nostro impegno ESG e soprattutto con il nostro desiderio di affrontare l’emergenza climatica, abbiamo deciso di lanciare il primo fondo di private equity di questa portata interamente focalizzato sulla transizione energetica”.