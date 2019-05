Trading automatizzato: il robot decide il 53% degli scambi sui listini (Sole 24 Ore)

Titta Ferraro 26 maggio 2019 - 11:32

MILANO (Finanza.com)

Software che decidono se e quando operare, inviando loro stessi gli ordini. È il trading algoritmico di cui parla Il Sole 24 Ore in edicola oggi. Secondo Aite Group nel 2018 i robot hanno gestito circa il 53% degli scambi delle azioni globali cash. Una percentuale che negli Usa sale al 66%. Più contenuta, seppure sempre importante, la penetrazione dell’algoritmo in Europa (in media il 47%). In particolare in Italia, più di un terzo degli scambi azionari è gestito da software. "Il robot investitore - spiega Anna Kunkl, partner di Be Consulting, intervistato da Il Sole 24 Ore - vale almeno il 30% degli scambi".