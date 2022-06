Trade Republic: raccolti 250 mln di euro del round di investimento guidato da Ontario Teachers

Trade Republic ha annunciato l’estensione di 250 milioni di euro del round di investimento Series C, guidato da Ontario Teachers. L’estensione, si legge in una nota, porta a un aumento della valutazione post-finanziamento dell’azienda a 5,0 miliardi di euro (in precedenza 4,4 miliardi di euro), sottolineando la forte performance e crescita aziendale di Trade Republic. L’investimento di Ontario Teachers è un’estensione della Series C dell’anno scorso, guidata da Sequoia insieme a TCV, Thrive e ai precedenti investitori Accel, Creandum, Founders Fund e Project A. La Series C dell’anno scorso è stato uno dei più grandi investimenti di venture capital in servizi finanziari in Europa ad oggi.