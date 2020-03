Tracollo Piazza Affari: oltre -13% Intesa Sanpaolo, -10% Telecom e Poste

Titta Ferraro 9 marzo 2020 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Iniziano a fare prezzo i maggiori titoli del Ftse Mib alll'interno di una Piazza Affari sotto shock dopo gli ultimi sviluppi del Covid-19 a cui si è aggiunto il tracollo dei prezzi del petrolio.Tra le big cade del 13% Intesa Sanpaolo a 1,716 euro. Ha fatto prezzo dopo una iniziale Poste Italiane che cade dell'11%, così come UBI, -13% Bper. Ancora sospesi gli altri bancari. Calo del 10% circa per Telecom Italia. Enel, il titolo di maggior peso dell'indice Ftse Mib, scende del 7%.In Italia il bilancio dei contagi da coronavirus continua a salire arrivando, secondo l'ultimo aggiornamento, a 7.375 casi totali. Nel fine settimana il governo ha emanato un nuovo decreto per contenere l'epidemia allargando la zona rossa a tutta la Lombardia e ad altre 14 province.