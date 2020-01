TraWell: vinta gara presso l’aeroporto di Varsavia, il contratto è a tempo indeterminato

Valeria Panigada 8 gennaio 2020 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

TraWell Co, società quotata sul listino Aim Italia specializzata nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha vinto la gara presso l’aeroporto internazionale Frédéric Chopin di Varsavia, con inizio delle attività a partire dal prossimo 1 marzo e con durata a tempo indeterminato. Lo scalo di Varsavia, precisa il gruppo, è il più importante della Polonia con circa 18,5 milioni di passeggeri nel 2019, in crescita del 5% rispetto al 2018. “Con oggi completiamo il riequilibrio economico della nostra presenza nel mercato polacco – ha dichiarato Alessandro Notari, ceo di TraWell Co – Il 2020 comincia nel migliore dei modi”.