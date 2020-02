TraWell, vinta gara nell'aeroporto di Atene con durata 5 anni

Valeria Panigada 10 febbraio 2020 - 08:49

MILANO (Finanza.com)

TraWell, la società quotata sul listino Aim Italia specializzata nei servizi di protezione, rintracciamento e deposito bagagli, ha annunciato che lapropria controllata Care4Bag ha siglato un accordo della durata di 5 anni (con 2 di possibile estensione) per la fornitura dei propri servizi per i viaggiatori presso l’aeroporto internazionale di Atene. Lo scalo, precisa TraWell, è strategico per tutta la regione del Mediterraneo orientale/Balcani. L’aeroporto ha visto circa 25,6 milioni di passeggeri nel 2019, in crescita del 6% rispetto al 2018, e "questi numeri sono destinati ad aumentare sensibilmente grazie al piano di espansione in corso e che si concluderà entro il 2020".