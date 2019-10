TraWell: ricavi ed ebitda in crescita nei 9 mesi, aggiorna i target di piano al 2021

simone borghi 28 ottobre 2019 - 09:41

MILANO (Finanza.com)

TraWell Co (precedentemente Safe Bag) ha chiuso i primi nove mesi del 2019 con un fatturato consolidato pari a 34,2 milioni di euro, in crescita del 11% rispetto allo stesso periodo del 2018. L’Ebitda si attesta a 2,5 milioni, in riduzione del 54% su base annua. I dati del Gruppo, si legge nella nota, includono le partecipate acquisite nel corso del 2018-19 (Pack&Fly Group OU, Wrapping Service LLC, Care4Bag e Fly Pack).Il cda ha inoltre approvato un nuovo Piano Industriale per gli esercizi 2019-2021, che sostituisce e annulla quello approvato lo scorso 28 novembre 2018. I target economico-finanziari relativi a TraWell Co per il 2021 sono: ricavi pari a 61,9 milioni, Ebitda pari a 9,1 milioni (equivalente al 15% dei ricavi), utile netto pari a 5,7 milioni e posizione finanziaria netta pari a 1,1 milioni.Le linee guida strategiche prevedono l’ampliamento della value proposition già avviata con il battesimo di Trawell Co, che costituisce il brand “ombrello” di tutti i servizi aeroportuali che verranno inglobati nell’offerta. Tale riposizionamento strategico sarà attuato sia tramite diffusione dei nuovi servizi sul perimetro attuale (56 aeroporti in 18 Paesi) che tramite acquisizioni strategiche mirate di società operanti nei nuovi servizi. Il nuovo piano prevede inoltre l’espansione geografica sia per via interna che esterna sul “core business” del servizio di protezione e rintracciamento bagagli. Altro punto importante è la gestione del double listing sul mercato Nasdaq (Tier1) – Aim, al fine di cogliere opportunità sul mercato americano, che sostituisce definitivamente l’ipotesi di passaggio al MTA.Per quanto riguarda la politica dei dividendi, alla luce della costante attenzione alle opportunità di investimento societarie, Trawell Co ritiene di conservare le risorse finanziarie rivenienti dalla gestione all’interno della società per gli anni 19- 21.