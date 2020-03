TraWell: partnership globale con gli americani di Secure Wrap

simone borghi 4 marzo 2020 - 10:56

MILANO (Finanza.com)

TraWell Co ha concluso un accordo di partnership strategico con l’americana Secure Wrap of Miami, specializzata anch’essa nel settore dell’avvolgimento e protezione dei bagagli e facente parte di un gruppo attivo in 17 Paesi nel Nord e Sud America con oltre 50 punti vendita, già partner per la joint venture relativa all’aeroporto di Miami.In base all’accordo, Secure Wrap of Miami, avvierà un’attività di promozione, distribuzione e vendita, presso i propri store aeroportuali, del servizio di rintracciamento attivo dei bagagli. Quest’ultimo servizio sarà svolto da TraWell Co, la quale si avvarrà a tal fine della collaborazione di Sostravel.com. La partnership avrà una durata di 5 anni e potrà essere rinnovata per ulteriori 5 anni. A TraWell Co sarà riconosciuto un corrispettivo fisso per ogni servizio effettivamente venduto dalle società del gruppo Secur Wrap.“L’Accordo appena siglato consolida la Partnership tra i due principali gruppi di protezione bagagli al mondo, TraWell Co e Secure Wrap, iniziata con la joint venture per l’aeroporto di Miami – dichiara Rudolph Gentile, Presidente di TraWell Co e Presidente e CEO di Sostravel.com. “La vendita dei servizi a valore aggiunto offerti da Sostravel sono la naturale evoluzione per i punti vendita di entrambi i Gruppi – continua Gentile – adesso il mio augurio va al prossimo step naturale ovvero che si possa trovare un accordo per l’integrazione definitiva dei due Gruppi”.