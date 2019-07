TraWell: la controllata Wrapping Service LLC vince la gara presso l’aeroporto siberiano di Krasnoyarsk

simone borghi 15 luglio 2019 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

TraWell (ex Safe Bag), leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, si aggiudica una nuova commessa. La propria controllata Wrapping Service LLC, acquisita nel corso dell’operazione PackandFly, ha ricevuto conferma di aggiudicazione per la fornitura, per i prossimi 5 anni a partire dal presente mese di luglio, della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’aeroporto siberiano di Krasnoyarsk.L’aeroporto di Krasnoyarsk è uno degli scali più importanti della Siberia, con circa 2,5 milioni di passeggeri nel 2018 stabili nei primi 5 mesi del 2019.“L’ingresso nell’aeroporto di Krasnoyarsk conferma la leadership della nostra controllata Wrapping Service in Russia nonché le capacità di sviluppo del nostro socio Alexander Fedoseev” ha dichiarato Rudolph Gentile, presidente di TraWell.