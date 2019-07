TraWell: la controllata Safe Bag GmbH vince la gara presso l’aeroporto di Zurigo

simone borghi 10 luglio 2019 - 11:15

TraWell, attraverso la propria controllata svizzera Safe Bag GmbH, ha ottenuto ieri la proroga della fornitura, per ulteriori 3 anni, della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’aeroporto di Zurigo. L’aeroporto di Zurigo è lo scalo più importante della Svizzera, con circa 31 milioni di passeggeri nel 2018 in crescita del 2,7% nei primi 4 mesi del 2019.“Il rinnovo per ulteriori 3 anni della concessione di Zurigo conferma il potenziale del nostro gruppo nelle partnership di lungo termine con gli aeroporti di grandi dimensioni” dichiara Rudolph Gentile, Presidente di TraWell.