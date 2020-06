TraWell: la controllata Safe Bag Canada rinnova l’accordo presso l’aeroporto di Vancouver

Valeria Panigada 18 giugno 2020 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

TraWell Co, azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, rintracciamento e deposito bagagli quotata sul listino Aim Italia, ha fatto sapere oggi che la propria controllata canadese Safe Bag Canada ha rinnovato, per un periodo di ulteriori tre anni, l’accordo per la fornitura dei propri servizi presso l’aeroporto internazionale di Vancouver, in Canada. L’aeroporto di Vancouver è il secondo più importante scalo canadese. Nell’anno 2019 lo scalo ha gestito un traffico di oltre 26,4 milioni di passeggeri, di cui 13,7 su voli internazionali.