TraWell: controllata Safe Bag Canada rinnova accordo con aeroporto Montreal fino a 2028

Daniela La Cava 27 ottobre 2021 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

TraWell CO ha comunicato che la propria controllata canadese Safe Bag Canada ha rinnovato l’accordo per la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l’aeroporto internazionale di Montreal-Trudeau in Canada. In base a tale accordo Safe Bag Canada continuerà a operare a Montreal per ulteriori 7 anni, fino a dicembre 2028. L’aeroporto di Montreal è il terzo più importante scalo canadese. Nell’anno 2019 l’aeroporto di Montreal ha gestito un traffico di oltre 20,3 milioni di passeggeri, di cui 8,6 su voli internazionali.