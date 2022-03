TraWell: controllata FSB Service rinnova accordo per fornitura servizi all'aeroporto di Lione

Daniela La Cava 29 marzo 2022 - 08:02

MILANO (Finanza.com)

TraWell CO ha annunciato che la propria controllata francese FSB Service ha rinnovato l’accordo per la fornitura dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l’aeroporto internazionale di Lione Saint-Exupéry. In virtù di tale accordo FSB Service, spiega la società, potrà offrire una gamma più estesa di prodotti e servizi rispetto al passato, e continuerà ad operare a Lione fino a dicembre 2023. L’aeroporto di Lione è il quarto più importante scalo francese: nel 2019 ha gestito un traffico di oltre 11,7 milioni di passeggeri.