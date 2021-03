TraWell con Sostravel.com: accordo per vendita del servizio di telemedicina “Dr. Travel”

Daniela La Cava 2 marzo 2021 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

TraWell ha siglato con Sostravel.com un reseller agreement per la vendita del servizio di telemedicina “Dr. Travel” sul proprio network aeroportuale. Lo si apprende in una nota del gruppo attivo nel settore dei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali che spiega che il servizio Dr. Travel è destinato a fornire assistenza medica ai viaggiatori che incorrono in patologie generiche nel corso del proprio viaggio (circa 1 viaggiatore su 3), spesso estranee, queste ultime, alle coperture offerte della maggior parte delle assicurazioni sanitarie.Nel dettaglio, il servizio Dr. Travel sarà venduto presso i punti vendita di TraWell presenti negli aeroporti, e potrà essere utilizzato dai clienti finali, tramite l'app Sostravel, attraverso il proprio smartphone. Il servizio sarà disponibile in 7 lingue, e avrà una copertura di 14 giorni dalla data di partenza al costo di 10 euro per il singolo viaggiatore e 25 euro per l’intera famiglia (sino ad un massimo di 6 persone).