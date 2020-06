TraWell: al via la sanificazione dei bagagli, firmato accordo con Sanycar

Valeria Panigada 15 giugno 2020 - 09:14

TraWell, società quotata sul listino Aim Italia e specializzata nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli, ha firmato un accordo per laprogettazione e produzione in esclusiva di macchinari dedicati alla sanificazione dei bagagli da installare presso i propri punti vendita così da integrare la propria offerta di servizi presso i punti vendita Safe Bag negli aeroporti. Subordinatamente al raggiungimento di adeguati accordi con i partner aeroportuali, il servizio di igienizzazione dei bagagli sarà incluso, senza incrementi di prezzo, nel servizio di avvolgimento. “L’accordo con Sanycar è per noi un passo strategico importante in quanto ci permette di garantire la miglior offerta in termini di servizi e tecnologia sia ai nostri partner aeroportuali che ai nostri clienti – dichiara Rudolph Gentile Presidente di TraWell Co - l’obiettivo è, da un lato, quello di rispondere all’emergente esigenza di igiene contro il rischio di contaminazione da virus e, dall’altro, quello di estendere l’uso dei nostri servizi ad un target più ampio di passeggeri aeroportuali".