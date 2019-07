TraWell: PackandFly vince gara e rinnova concessione negli aeroporti della Lituania

Valeria Panigada 2 luglio 2019 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

TraWell (ex Safe Bag), il gruppo specializzato nei servizi sui bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha fatto sapere che la sua controllata PackandFly ha vinto la gara e ha rinnovato la concessione per ulteriore 5 anni presso gli aeroporti lituani di Vilnius e Kaunas. L'aeroporto di Vilnius è lo scalo più importante della Lituania, con circa 5 milioni di passeggeri nel 2018, in crescita del 3,4% nei primi quattro mesi del 2019, mentre lo scalo Kaunas, con 1 milione di passeggeri l'anno scorso, è in crescita del 17% nel primo quadrimestre dell'anno.