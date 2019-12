TraWell Co, scatta il rally in Borsa: controllata Wrapping Service accordo per 7 aeroporti in Russia

Daniela La Cava 18 dicembre 2019 - 09:51

MILANO (Finanza.com)

TraWell Co, attiva su scala globale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, tramite la propria controllata Wrapping Service, ha annunciato di avere siglato un accordo della durata di 3 anni per la fornitura della propria offerta integrata di servizi presso l'aeroporto internazionale di Nizhniy Novgorod, uno dei 7 aeroporti del gruppo di scali più dinamici e in forte sviluppo della Federazione Russa, sotto la direzione della società di gestione "Airports of Regions", un membrodella più grande holding russa - "Renova Group".Al contempo, si legge in un comunicato, è stato raggiunto un accordo su una partnership strategica che prevede la conclusione graduale di contratti con i restanti aeroporti del gruppo. Un annuncio che sta spingendo al rialzo TraWell Co a Piazza Affari, con il titolo che avanza di circa il 7% a un passo dai 43 euro.