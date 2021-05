Towers: Rai Way e Inwit, per Credit Suisse "continuano a offrire crescita interessante"

Daniela La Cava 14 maggio 2021 - 12:27

MILANO (Finanza.com)

Credit Suisse si sofferma su due titoli italiani del settore torri tlc Inwit e Rai Way che ieri hanno annunciato i risultati trimestrali. Gli analisti del broker svizzero hanno confermato il target price di 12 euro su Inwit con rating outperform e quello su Rai Way a 6 euro con rating neutral. "Entrambi i titoli 'tower' continuano a offrire una crescita interessante (utili sostanzialmente in linea con consenso)", indicano gli analisti di Credit Suisse.