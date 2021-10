Top Manager Reputation: sul podio i ceo di tre big del Ftse Mib Messina (Intesa), Descalzi (Eni) e Starace (Enel)

Redazione Finanza 12 ottobre 2021 - 10:21

MILANO (Finanza.com)

Sono i ceo di tre big del Ftse Mib a conquistare le prime tre posizioni nella classifica Top Manager Reputation, l’osservatorio permanente di Reputation Science sulla reputazione online dei vertici delle aziende attive in Italia. A settembre il primo posto va a Carlo Messina (78,02). L’amministratore delegato (a.d.) di Intesa Sanpaolo si conferma miglior ceo per il quarto anno consecutivo nella classifica Institutional Investor 2021 che valuta le relazioni con gli analisti finanziari, gli investitori istituzionali e gli aspetti legati a ESG, in cui anche Intesa si posiziona come miglior banca in Europa. Secondo in classifica Claudio Descalzi di Eni (75,88) che commenta il successo del primo test del supermagnete per la fusione nucleare condotto dalla partecipata Cfs, il MoU con Mubadala Petroleum per le opportunità di cooperazione nel settore della transizione energetica e il progetto di Eni per Expo Dubai. Terzo l’a.d. di Enel Francesco Starace (75,16) che, intervenuto al Forum Ambrosetti ha definito “irrealistico” un ritorno al nucleare e ha espresso soddisfazione per la conferma di Enel nel Refinitiv Diversity Index. Guadagna una posizione e sale al quarto Giorgio Armani (73,49) che festeggia i 40 anni di Emporio, annuncia la “One night only” a Dubai e veste gli atleti paraolimpici e molte celebrity sul red carpet di Venezia. Al quinto sale di uno Matteo Del Fante di Poste Italiane (73,31), mentre al sesto c'è John Elkann (73,18) che con Exor torna all'utile seguito da Leonardo Del Vecchio (68,37) che commenta il lancio dei Ray-Ban Stories, sviluppati grazie a una partnership con Facebook e muove la propria partecipazione in Generali, salendo quasi al 5%.