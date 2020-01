Tokyo 2020: Technogym nominato fornitore ufficiale dei Giochi Olimpici

Daniela La Cava 27 gennaio 2020 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

Technogym è stato nominato fornitore ufficiale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Con un’esperienza olimpica che dura da ben 20 anni, si legge in una nota, il gruppo romagnolo prenderà parte per l'ottava volta alla spedizione olimpica come fornitore ufficiale. In particolare, Technogym allestirà a Tokyo 30 centri di preparazione atletica, tra cui i principali il Villaggio Olimpico e Paralimpico. Altri centri saranno situati all’interno degli impianti dedicati alle competizioni, a disposizione di tutti gli atleti partecipanti ai giochi e dotati di un’ampia gamma di attrezzature in grado di coprire le necessità di preparazione atletica per ogni disciplina sportiva."Siamo molto orgogliosi di essere i fornitori ufficiali delle Olimpiadi. Technogym lavora ogni giorno per sviluppare i prodotti e le tecnologie digitali più innovative per supportare gli atleti di tutto il mondo nel raggiungimento dei propri obiettivi. Questo importante traguardo rappresenta una vittoria non solo per Technogym ma per tutto il sistema Made-in-Italy", commenta Nerio Alessandri, numero uno e fondatore di Technogym.