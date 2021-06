Tod’s vola sui massimi da novembre 2018, tornano i riflettori sul settore del lusso

simone borghi 16 giugno 2021 - 15:45

MILANO (Finanza.com)

Seduta di forti acquisti sul titolo Tod’s che guadagna circa il 7% a 53,10 euro, dopo aver toccato in mattinata un massimo intraday a 54,65 euro, un livello che non si vedeva da novembre del 2018. Gli investitori sembrano ancora entusiasti delle prospettive dell'industria del lusso e dei potenziali obiettivi di acquisizione nel settore. "Torna l'attenzione sul settore del lusso. Tod's è stata a più riprese vista come una possibile preda dal mercato", commenta un gestore. "Il settore del lusso continua a fare molto bene", scrive l'analista di Bernstein Luca Solca parlando sull'andamento del prezzo delle azioni Tod's.Secondo voci di mercato la motivazione del balzo odierno risiede anche nel debutto positivo alla borsa di Francoforte dello store online di moda About You, oggi al suo debutto a 25,6 euro per azione rispetto al prezzo di offerta di 23 euro, valutando l'intero gruppo di trading online tedesco a circa 4 miliardi di euro. Gli operatori vedono analogie soprattutto nel settore delle vendite on line dopo l'ingresso di Chiara Ferragni nel cda del gruppo marchigiano. Sullo sfondo resta l'ipotesi speculativa di acquisizione da parte di LVMH.