Tod's: utile netto a 46,3 milioni di euro nel 2019. Per Credit Suisse target price a 25 euro

13 marzo 2020

Ricavi del gruppo a 916 milioni di euro e utile netto a 46,3 milioni per il gruppo Tod’s nell’esercizio 2019. I ricavi del marchio Tod’s ammontano a 461,8 milioni di Euro nell’esercizio 2019; positivi i risultati del canaleretail. Buon avvio delle vendite del nuovo progetto T Timeless, sia di calzature, sia di pelletteria."Nel 2019 è proseguita l’esecuzione del piano strategico di medio periodo cercando di avvicinarci più rapidamente possibile agli obiettivi prefissati. Gli ultimi mesi dell’anno ci hanno dato segnali positivi, e risultati ancora migliori stavamo ottenendo nelle prime settimane di quest’anno, fino all’arrivo del Coronavirus. Questo ci conferma che tutte le iniziative intraprese stavano andando nella giusta direzione, considerando anche la desiderabilità che rende i nostri prodotti speciali e quindi competitivi con le collezioni di altri famosi marchi di importanza mondiale” così Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo. “L’obiettivo più importante rimane quello di incrementare il traffico nei nostri negozi diretti e nei nostri franchising, in modo da controllare sempre di più la distribuzione diretta, che oggi rappresenta oltre il 70% del nostro fatturato. L’e-commerce cresce molto bene e sempre di più investiremo in questo canale di vendita per accelerarne la crescita. Quando i nostri negozi e l’e-commerce saranno a regime, i fatturati, ma ancor di più, i profitti del Gruppo, cresceranno più che proporzionalmente”. Credit Suisse consiglia di vendere le azioni di Tod’s, indicando un target di prezzo a 25 euro.