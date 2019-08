Tod's: partecipazione DellaValle all'81,191%, Casse de Depot Quebec giù al 2,202% (Consob)

Daniela La Cava 20 agosto 2019 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Novità nelle partecipazioni di Tod's. Caisse de Depot et Placement du Quebec ha abbassato la sua partecipazione in Tod's al 2,202% dal precedente 5,155% detenuto dal maggio 2018. È quanto emerge dalle comunicazioni Consob sulla partecipazioni rilevanti delle società quotate in cui viene indicata come data dell'operazione lo scorso 16 agosto.La Commissione guidata da Savona ha inoltre comunicato che il numero uno del gruppo del lusso marchigiano, Diego Della Valle, ha ora una partecipazione pari all'81,191% (operazione datata 9 agosto) detenuta direttamente e tramite le società controllate Diego Della Valle & C. srl e DI.VI. Finanziaria di Diego Della Valle & C. Nei dettagli della partecipazione si legge che il 76,7% è relativo ai diritti di voto riferibili ad azioni e il 4,491% riguarda un contratto "forward" che prevede l'impegno della Diego Della Valle & C. ad acquistare a date di settlement e comunque entro il 26 novembre 2019 un numero di azioni Tod's pari a massime 2.400.000 azioni ordinarie. La situazione precedente vedeva una partecipazione aggregata pari al 65,8% e in strumenti finanziari al 5,130%.