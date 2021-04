Tod's inarrestabile a Piazza Affari, effetto Ferraghi fa volare titolo a +9%

Titta Ferraro 9 aprile 2021 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

Dopo una sospensione per eccesso di rialzo sul prezzo di controllo, il titolo Tod's segna oltre +9% a 31,32 euro. A infiammare il titolo l'ingresso della Ferragni nel cda. "Ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del dialogo con le giovani generazioni, il gruppo Tod’s nomina Chiara Ferragni membro del consiglio di amministrazione", recita una nota del gruppo Tod's. "Siamo certi - prosegue la nota - che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita all’esperienza dei membri del cda possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ascoltato".