Tod's: il colosso LVMH aumenta la partecipazione fino al 10%

Valeria Panigada 23 aprile 2021 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

Ilcolosso del lusso LVMH ha aumentato la sua partecipazione nel gruppo di moda italiano Tod's al 10%. Lo ha annunciato quest'ultima, attraverso una nota, spiegando che l'aumento della quota di LVMH è avvenuto a seguito di un'operazione guidata dal fondatore. Diego Della Valle & C, società controllata da Diego Della Valle, ha sottoscritto con Delphine, società interamente detenuta da LVMH, un contratto per la vendita del 6,80% del capitale sociale di Tod's, al prezzo di 33,10 euro per azione. LVMH, che già possedeva il 3,2%, salirà così al 10%. Diego Della Valle deterrà, direttamente e indirettamente, una partecipazione pari al 63,64% del capitale sociale di Tod’s. L’operazione sarà eseguita il prossimo 28 aprile.