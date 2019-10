Tod's: Goldman Sachs dice ancora vendere, limato target price a 31,1 euro

Daniela La Cava 15 ottobre 2019 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Tod's sotto la lente d'ingrandimento di Goldman Sachs che conferma il rating sell (vendere), ma lima il target price e le stime per il 2019. In un report dedicato alle società del lusso europeo, gli esperti della banca americana hanno portato il target price di Tod's a 31,1 euro da 32,1. Sono state riviste al ribasso le previsioni per il 2019, con i le vendite underlying che dovrebbero calare del 5,2% dal -2,9% indicato in precedenza "per riflettere la pressione in Asia e la forte concorrenza negli Stati Uniti".A Piazza Affari il titolo del gruppo marchigiano del lusso cede lo 0,33% a 42,36 euro.