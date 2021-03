Tod's: Equita alza l'EBIT 21-22 e il target orice a +16%

Alessandra Caparello 11 marzo 2021 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

In territorio negativo il titolo Tod’s che al momento cede l’1,81% a 27,,06 euro. Gli analisti di Equita hanno confermato le stime di fatturato 2021, già in linea col consensus, mentre alzano l’EBIT a € -33 mln (da prev. -44 mln), data la maggiore base di partenza adj. del 2020.Le stime per il 2022 salgono di conseguenza (EBIT a -3 da -15), anche se la visibilità su una ripresa sostenibile rimane bassa affermano gli esperti della Sim milanese. Equita alza il target price a 20,4 euro, “frutto per 50% di valutazione fondamentale (11x EV/EBITDA) e 50% M&A (20x EV/EBITDA) sull`EBITDA ex-IFRS16 2023E”. “Il titolo potrebbe reagire positivamente ai margini meno peggio del previsto ma rimaniamo prudenti in quanto le valutazioni di mercato riflettono quasi completamente già lo scenario teorico di M&A mentre i fondamentali rimangono deboli” concludono.