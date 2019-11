Tod's: Della Valle, "risultati sostanzialmente in linea con le nostre attese, concentrati su piano"

Daniela La Cava 7 novembre 2019 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

"I risultati del trimestre sono sostanzialmente in linea con le nostre attese. Continuiamo ad essere concentrati sul piano strategico di medio periodo a suo tempo predisposto". Lo ha dichiarato Diego Della Valle, presidente e amministrato delegato del gruppo Tod's, dopo i dati di vendita dei primi 9 mesi del gruppo. "Visto il contesto fortemente competitivo e considerando i nostri obbiettivi di medio termine, riteniamo sia importante accelerare gli investimenti necessari per sviluppare i nostri fatturati - ha aggiunto-. Se i mercati mondiali non ci riservano ulteriori turbolenze, crediamo di riuscire presto ad ottenere i risultati auspicati".