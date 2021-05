Tod's: Della Valle conferma Lvmh come acquirente naturale in caso di vendita (non prevedibile nel breve)

Daniela La Cava 20 maggio 2021 - 09:35

Nel corso di una intervista nell’ambito del Business of Luxury Summit organizzato dal "Financial Times" Diego Della Valle, patron di Tod's, conferma Lvhm come compratore naturale in caso di vendita. Un'opzione che non è tuttavia prevedibile a breve. L'imprenditore marchigiano ha inoltre escluso opzioni alternative, dicendo che se alla fine dovesse vendere il gruppo sarebbe a Lvhm "al 100%, di sicuro", anche se niente è definito al momento."Questo conferma l’idea che Lvmh rimane l’acquirente naturale per l’azienda, anche se non ci aspettiamo che questo scenario si materializzi a breve termine, come confermano le espressioni usate nell'intervista ("se un giorno" o "se alla fine")", sottolineano gli analisti di Equita che confermano la raccomandazione hold su Tod's, con target price di 41,5 euro. Gli esperti restano inoltre dell`idea che solo l`appeal speculativo supporti il titolo e che esso sia già ampiamente incorporato nei prezzi.