Tod's: Credit Suisse taglia a underperform, target scende a 32 euro

Daniela La Cava 24 giugno 2019 - 15:38

MILANO (Finanza.com)

Giornata in affanno a Piazza Affari per Tod's che ha incassato la doppia bocciatura di Credit Suisse. Gli analisti della banca svizzera hanno infatti tagliato la raccomandazione sul gruppo guidato dalla famiglia Della Valle a underperform dal precedente neutral, con il target price che scende a 32 da 38 euro. Secondo gli esperti i risultati del secondo trimestre in uscita il prossimo 7 agosto "non mostreranno alcun miglioramento nella crescita delle vendite". Il titolo del gruppo del lusso marchigiano sta cedendo oltre il 4,6% a 43,86 euro.