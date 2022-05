Tod's: Akros si attende un 'buon primo trimestre', i conti in uscita 11 maggio

Redazione Finanza 3 maggio 2022 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

Tod's finisce sotto la lente d'ingrandimento di Banca Akros in vista della presentazione dei risultati del primo trimestre 2022, che verranno pubblicati mercoledì 11 maggio (a mercati chiusi). "Ci attendiamo un buon primo trimestre, con ricavi pari a 212 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto ai primi tre mesi del 2021 e in calo di circa il 2% rispetto al primo trimestre 2019", sottolineano gli analisti che confermano la raccomandazione neutral, con il target price che scende a 43 da 50 euro.