Tod's (+8%) brilla ancora in Borsa: Mediobanca guarda alla trimestrale in uscita il 12 maggio

Daniela La Cava 13 aprile 2021 - 15:11

MILANO (Finanza.com)

Fuori dal paniere principale, prosegue la corsa di Tod's che sta guadagnando circa l'8% a 35,58 euro. A dare gas nelle passate sedute al titolo del gruppo guidato da Diego Della Valle la notizia dell'ingresso di Chiara Ferragni nel consiglio di amministrazione. Gli analisti di Mediobanca Securities si soffermano oggi su Tod's in vista dell'appuntamento con i risultati finanziari in agenda il prossimo 12 maggio (a mercati chiusi). Per il primo trimestre 2021, gli analisti di piazzetta Cuccia si attendono per Tod's una crescita dei ricavi del 7% (su base annua) a quota 163,7 milioni di euro. "Come risultato dell'aumento a doppia cifra del segmento retail (+15% nelle nostre stime) in scia all'andamento della Cina e dell'e-commerce e a un calo nel 5% nel wholesale, in linea le nostre stime e la guidance della società per questo canale per l'intero anno", spiegano gli analisti di Mediobanca Securities che mantengono il rating neutral e il target price di 27,6 euro sul gruppo del lusso marchigiano.